شركة إماراتية تزوّد أكثر من ربع مليون منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة

أعلنت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، عن تزويد نحو 274 ألف منزل في تشاد بالكهرباء النظيفة، وذلك عبر محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط التي جرى تدشينها اليوم في العاصمة نجامينا.

شهد الافتتاح معالي وزير الدولة والأمين العامة لرئاسة الجمهورية في تشاد محمد أحمد الحبو، وعدد من وزراء الحكومة، إلى جانب علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، وسعادة راشد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد.

وتُعد محطة "نور تشاد" أول مشروع من نوعه بهذا الحجم في البلاد، وقد نُفذ في زمن قياسي، لتشكّل محطة بارزة في قطاع الطاقة وبداية لمشاريع مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة.

وتجمع المحطة بين 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 5 ميغاواط/ ساعة، ومن المتوقع أن تسهم في خفض أكثر من 1.36 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طوال فترة تشغيلها.

وأكدت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" أنها ستتولى تشغيل المحطة التي تمثل تحولًا نوعيًا في تشاد، عبر توفير مصدر مستقر وواسع النطاق للطاقة النظيفة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحد من الاعتماد على الديزل المستورد.

وقال علي الشمري، إن هذا المشروع هو الأول الذي تنفّذه الشركة من التوقيع وحتى التشغيل في إفريقيا، وهو برهان على قدرة هذه الأسواق على التحرّك بسرعة عندما تتوفر الإرادة والشراكات الفاعلة القادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف أن المشروع مرتبط بتوفير الحلول والخدمات للناس، عبر تمكين العائلات والمجتمعات والدول من الازدهار من خلال توفير مستدام للطاقة النظيفة.

واستغرق إنجاز المحطة أكثر من 350 ألف ساعة عمل آمنة، وتركيب أكثر من 81 ألف لوح شمسي و158 عاكسًا كهربائيًا.

وسيُشكّل المشروع نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية في تشاد، وهو يأتي ضمن محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" المتنامية من الاستثمارات في الطاقة النظيفة عبر إفريقيا، ليجسّد التزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات عملية مع دول الجنوب العالمي.