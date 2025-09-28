محمد بن راشد: القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع والقضاء هو حارس الثقة بين الناس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع، والقضاء هو حارس الثقة بين الناس، وركيزة استقرار المجتمعات.. وبدونه لا يمكن أن تزدهر الأوطان أو تتقدم الشعوب.

وأمام سموه أدى، 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جديداً اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي. وقد قام بأداء اليمين القانونية 15 قاضياً منهم 12 قاضياً مواطناً في مركز فض المنازعات الإيجارية وقاضٍ في محاكم دبي، بالإضافة إلى 7 من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي.