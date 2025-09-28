أجندة شاملة لـ "دبي بودفست 2025" تستعرض وصفات نجاح البودكاست العربي

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي الثلاثاء المُقبل أعمال النسخة الخامسة من "دبي بودفست 2025"، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، بتنظيم "نادي دبي للصحافة" وبمشاركة لفيف من أهم وأبرز صُنّاع المحتوى الصوتي والمعنيين بقطاع البودكاست ومسؤولي المنصَّات الإعلامية الرقمية في المنطقة، بأجندة موسَّعة تناقش جملة من الموضوعات المحورية المتعلِّقة بمستقبل البودكاست والسبل الكفيلة بتنمية قطاع إعلامي بات يستقطب اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين عربياً وعالمياً.

وفي هذه المناسبة، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بجميع المتحدثين والمشاركين في النسخة الخامسة من الحدث الذي أطلقه النادي قبل خمس سنوات في إطار سعيه الدائم لمواكبة أهم المستجدات في المشهد الإعلامي العربي وتأكيد فرص مؤسساته في النجاح والازدهار.

وقالت سعادتها: "نعتزّ بإسهام دبي بودفست كمنصة سنوية رائدة لطرح الرؤى ومناقشة الموضوعات المتعلِّقة بحاضر ومستقبل صناعة البودكاست في العالم العربي، وذلك باعتبارها من أكثر القطاعات الإعلامية تطوراً وأوفرها حظاً من اهتمام جمهور الإعلام الجديد. وقد حرصنا في اختيار موضوعات أجندة هذا العام على ملامسة المسائل الجوهرية التي تهم العاملين في هذا القطاع، سواء من ناحية الفرص التي يوفِّرها، أو التحديات التي يواجهها، وصولاً إلى بلورة مسارات واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة البودكاست وتطوره عربياً."

وأضافت: "في نادي دبي للصحافة، ومن خلال هذا الحدث، نعمل على بناء حوار شامل يجمع المبدعين، والمختصين، وصنّاع القرار، لإيجاد بيئة معرفية غنية، توفر تصورات عملية ورؤى مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة البودكاست، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي في المجتمعات العربية. ولاشك في أن انطلاق هذا الحراك من دبي هو نتاج مكانتها كوجهة رئيسة للتطوير الإعلامي والإبداع، ودورها الحيوي كقوة دفع في اتجاه النهوض بالقطاعات الإعلامية كافة، بمبادرات رائدة هدفها فتح المجال أمام الشباب ورواد الفكر والإبداع لتقديم محتوى نوعي يتسم بالمهنية والابتكار، ويخاطب تطلعات الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً."

مشاركة عربية

وتتضمن أجندة "دبي بودفست 2025" والذي تجرى مناقشاته على مدار يوم واحد في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، طيفاً واسعاً من الموضوعات والتي سيتم استعراض مختلف جوانبها عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورشات العمل والفعاليات المصاحبة بمشاركة صنَّاع البودكاست وحضور جمع من الإعلاميين ومسؤولي المؤسَّسات والمنصَّات الإعلامية في دولة الإمارات والعالم العربي.

وأوضحت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة أنَّ أجندة "دبي بودفست 2025" تستلهم دور دبي كمنصة للإبداع ومركز للتطوير الإعلامي وما تطمح إليه من تقدُّم في مختلف قطاعات الإعلام، وذلك باستعراض موضوعات حيوية ترسم مسارات واضحة لدفع صناعة البودكاست نحو آفاق أوسع، وقالت: "نحن في نادي دبي للصحافة لا نكتفي بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، بل نعمل على أن يكون لنا دور داعم لصياغة مستقبله، بما يعزِّز مكانة دبي كقوة دفع رئيسة للنهوض بالإعلام خاصة ضمن قوالبه وقطاعاته الجديدة، والمساهمة في تمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى أصوات مؤثرة يتجاوز نجاحها المنطقة ليصل إلى العالمية."

وأشارت محفوظة عبدالله، مديرة "دبي بودفست" إلى أن نسخته الخامسة تضم إضافة إلى الجلسات النقاشية، مجموعة كبيرة من ورشات العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة البودكاست والمسؤولين التنفيذيين لمنصات رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ورشات العمل هو توسيع دائرة النقاش وإشراك جمهور الحضور من المعنيين بهذا القطاع في تجربة حيوية تتناول مختلف جوانبه وتقدم مجموعة من النصائح العملية المستقاة من تجارب وقصص نجاح واقعية صنعها مبدعون حرصوا على تقديم إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الجديد في سياقه الرقمي.

جلسات نقاشية

وتبدأ جلسات "دبي بودفست" بجلسة رئيسة تعقد تحت عنوان "أرباح خارج الصندوق" وتستضيف برايان بارليتا، رئيس "بودكاست موفمنت"، ويحاوره خلالها ستيفانو فلاحة المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بوديو"، حيث يتناول النقاش الجانب الاقتصادي في صناعة البودكاست وتحديداً سبل تحقيق الربحية التي تمكن صانع البودكاست من الاستمرارية في تقديم محتوى متطور ومبدع، مع استعراض نقاط رئيسة تتعلق بأوجه الرعاية والتمويل والدعاية والإعلان، وأثرها في تحديد مستوى وآفاق نجاح البودكاست.

وفي جلسة عنوانها "إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود" يتحدث عمار تقي، مقدم بودكاست "الصندوق الأسود" وتناقشه منى الرئيسي، مقدمة بودكاست "مرايا"، حول المميزات التي تمنح البودكاست تفرده مقارنة بالإعلام التقليدي، وأثر هذا الشكل الإعلامي في تنمية الوعي السياسي، وأثر علاقة الجمهور بالمحتوى السياسي في مستوى صعود المحتوى الرقمي والموضوعات التي يرغب المستمع العربي في متابعتها عبر البودكاست.

وخصّص الحدث جلسةً لمناقشة "مستقبل البودكاست على منصات البث" يشارك فيها عبدالله المضف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "شاشا"، ومعين جابر، منتج ومستشار استراتيجية البودكاست والصوت - مجموعة إم بي سي، وسارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في "دبي للإعلام"، ويدير الجلسة محمد قيس، مقدم بودكاست "عندي سؤال"، وتستعرض الجلسة تعزيز اللغة البصرية وأساليب السرد في تعزيز الانتشار في ضوء تجارب واقعية وأهمية بناء الشراكات مع شبكات البث، والفرص الواعدة عربياً وعالمياً.

ويحاول "دبي بودفست" الإجابة على تساؤل عبّر عنه عنوان إحدى جلساته وهو "البث المباشر.. هل يُغيّر صناعة البودكاست" ويشارك في حوار هدفه إيجاد إجابات شافية على هذا التساؤل كلٌ من علاء الشيخ، مقدم بودكاست "كفاية بقى"، وعبدالله الثامر، شريك مؤسس في "غمزة" ومنتج ومخرج "أريكة"، ومحمد الهنائي، مقدم بودكاست "جلسة كرك" وتدير النقاش الإعلامية هبة الصالح، من شبكة الإذاعة العربية.

البودكاست والشبكات

ويشارك كلٌ من م. عبدالعزيز الهديان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مايكس"، وإسلام عادل، مؤسس TPP، وم. مازن الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ "دايركشن" ومقدم بودكاست "مصعد"، ومحمد الزايد، مقدم بودكاست "محفوف"، في جلسة تناقشهم فيها شيماء رحيمي، مقدمة بودكاست "مهم"، للإجابة عن سؤال مؤداه "هل يحتاج البودكاست إلى شبكة".

ويتحدّث الإعلامي مالك مكتبي مقدم بودكاست "احكي مالك"، والإعلامي علي نجم، مقدم بودكاست "نتكلم موسيقى"، والمخرج معتز التوني، مقدم بودكاست "فضفضة أوي"، والإعلامي محمد الحمادي، مقدم بودكاست "المحطة م" في جلسة بعنوان "صناعة البودكاست.. هل تسبق الشاشة"، تديرها الصحفية نور الحصني، مقدم بودكاست "إضاءات"، حيث تتناول هذه الجلسة تجارب إعلاميين ومذيعين انتقلوا من المنصات التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون إلى فضاء البودكاست، لاستعراض كيف غيّر هذا الانتقال أسلوبهم في صناعة المحتوى والتواصل مع الجمهور، وتوسيع فرص الإبداع والتأثير.

ويستعرض فيصل العقل، الرئيس التنفيذي لمجموعة سرد مقدم بودكاست "بدون ورق"، وجمال الملا، مقدم بودكاست "قصص"، ظاهرة صعود البودكاست المطول وتوسعه في استضافة النخب السياسية والفكرية، والأسباب وراء ذلك، في جلسة عنوانها "كيف نصنع حلقة بودكاست ناجحة" ويدير الحوار فيها عبدالله النعيمي، مقدم بودكاست "كرسي الإثنين" للوقوف على أهم عناصر التميُّز للبودكاست المؤثر والملهم للجمهور المتلقّي.

وتستضيف جلسة "البودكاست وتمكين الوعي حول الصحة النفسية" كلاً من د. أفنان الغامدي، مقدمة بودكاست "كنبة الست"، ود. كريم إسماعيل، مقدم بودكاست "بهدوء مع كريم"، وميس محمد، مقدمة بودكاست "لحظة مع ميس"، تحاورهم دعاء فريد، رئيسة البودكاست ومحررة ومنتجة تنفيذية في صحيفة "ذا ناشونال"، ضمن نقاش يدور حول دور البودكاست في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية، وأثره في تعزيز الوعي في هذا المجال، بما لذلك من أثر اجتماعي إيجابي.

وفي محاولة لرصد الفرص والتحديات التي تواجه البودكاست في علاقته مع الشبكات والمنصات الرقمية، تعرض جلسة "بناء شبكات البودكاست.. تجارب عربية"، لمجموعة من الخبرات العملية الناجحة، ويشارك في الجلسة فهد الصالح، مؤسس "انفراد" ومقدم بودكاست "ركنة"، وأحمد عطار، مقدم بودكاست "بترولي" من إذاعة "مختلف"، وعلي كيتو، مقدم بودكاست "قصص"، وراشد بوهزاع، شريك مؤسس مساحة، مقدم بودكاست "سطحي"، وتدير الجلسة الإعلامية سلام حمّود، مقدمة بودكاست "مع سلام".

وتتطرق جلسة " البودكاست الجنائي.. بين التحقيق والسرد" دور الغموض والتشويق كعناصر جذب للجمهور، وانتشار هذه النوعية من البودكاست سواء عربياً أو عالمياً، ودورها ما بين التوعية والترفيه، ومراحل إعداد هذه النوعية من البودكاست ومتطلبات التميز فيها، ويشارك في النقاش د. محمد البيز، مقدم بودكاست "جناية"، وديانا إبراهيم، مقدمة بودكاست "جرائم وغموض"، ومروة حجازي مقدمة بودكاست "هو فيه إيه يا جماعة"، وبشاير المطيري، مقدمة بودكاست " راوية الجريمة"، ويدير الحوار حكمت وهبي، مقدم بودكاست "حكمت وهبي".

منظور اقتصادي

ولم يُغفِل "دبي بودفست" مناقشة الجانب الاقتصادي في صناعة البودكاست، حيث تمثل استمرارية الدخل المادي ضمانة رئيسة لاستدامتها، إذ أفرد الحدث جلسة بعنوان "مستقبل سوق الإعلانات في البودكاست العربي"، ويستضيف من خلالها كلاً من بولين راضي، المدير الإداري الإقليمي وقيادة شؤون العملاء في "دبليو بي بي" للإعلام والإعلان والتسويق، ولوكا علّام، مقدم بودكاست "إنسايت تراك"، ولمياء سلطاني، الشريك المؤسس والمديرة التجارية في شركة NBM، وتدير النقاش أنم أمين، مقدمة بودكاست "ذس وازنت إن ذا مانيوال" (This wasn’t in the Manual).

وتستضيف جلسة "تجارب عربية ملهمة" كلاً من محمد الوهيبي، مقدم بودكاست "الغرفة"، وأحمد الشبلي، مقدم منصة بودكاست ، وإلهام زدوحية، مقدمة بودكاست "إلهاميات"، و راوية خذر، مؤسِّسَة مهرجان البودكاست التونسي، ويحاورهم جاسم الشحيمي، مقدم بودكاست "مع الشحيمي"، وتمثل الجلسة فرصة للتعرُّف على رحلة النجاح مع البودكاست من البداية، وأُسس اختيار الموضوعات وأسلوب طرحها، والدروس المستفادة من هذه الرحلة وأهم النصائح الموجَّهة للشباب الراغب في الدخول إلى عالم البودكاست.

وتُختتم جلسات "دبي بودفست 2025" بجلسة عنوانها "الفن والإبداع بين الصوت والكاميرا" تتحدث فيها الممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام، مقدمة بودكاست "مَسرّة"، ويحاورها الإعلامي نور الدين يوسف، مقدم بودكاست "مع نور الدين"، حول تجربة البودكاست من البدايات، من مرحلة الشغف وصولاً إلى التأثير مروراً بمراحل بناء قاعدة جمهور المتابعين.