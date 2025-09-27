حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي، راجياً من الله التوفيق لكل أفراده في مواصلة دورهم المهم في حماية الأرواح والممتلكات لتكون دبي دائماً واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وقال سموه: فخورون بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي، ونرجو لكل أفراده التوفيق في مواصلة دورهم المهم في حماية الأرواح والممتلكات لتكون دبي دائماً واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الدفاع المدني في دبي، والذي أشاد سموه خلاله بأداء الفريق وتوظيفه لأحدث التقنيات في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث تمكّن الفريق من إخماد حريق وقع مؤخراً في إحدى الأبنية في دبي في وقت قياسي باستخدام أحدث تجهيزات الإطفاء على مستوى العالم.