قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء حرب غزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في نيويورك الليلة خطوة شجاعة لدعم الجهود الدولية لإنهاء حرب غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضع حدًا للمأساة الإنسانية ويعزز مسار السلام.

