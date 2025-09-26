"طرق دبي" تمنح 3 شركات تصاريح اختبار القيادة الذاتية لبدأ تجاربها في شوارع الإمارة

منحت هيئة الطرق والمواصلات كل من بايدو أبولو جو، وي رايد، وبوني. إيه آي تصاريح اختبار القيادة الذاتية في شوارع الإمارة مما يتيح لمركبات الشركات الثلاث بدء تجاربها الفعلية على الشوارع والطرق العامة في دبي. وبهذه الخطوة، تُضيف الهيئة هذا البعد الجديد إلى منظومة النقل العام في دبي. وباستخدام تقنيات القيادة الذاتية وخبرة هذه الشركات في تشغيل الأساطيل، سَتُجرى جميع الاختبارات والعمليات اللازمة لضمان سلاسة تأقلُّم المركبات مع البيئة المحلية للمدينة.

وتهدف الشركات الثلاث، من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات، إلى بناء معيار عالمي للنقل الذكي، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال القيادة الذاتية.

يأتي هذا التنفيذ السريع استناداً إلى الاتفاقيات المُبرمة بين الهيئة وهذه الشركات في وقت سابق من العام الجاري، ليكون التنفيذ في الوقت المناسب وحسب الخطة المُرسومة التي وضعتها الهيئة للشروع في تقديم خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الإمارة في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتأتي مثل هذه المبادرات كذلك في إطار دعم جهود إمارة دبي في تبنّي حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي، كما يُعَدُّ توسُّع هيئة الطرق والمواصلات في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.