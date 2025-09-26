"الطاقة والبنية التحتية" تباشر تنفيذ مشروع تطوير شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن بدء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، ومدة تنفيذ تمتد لعامين.

ويأتي المشروع ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحامات المرورية وتشييد بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز جودة الحياة ، فيما يتضمن المشروع توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومترا، بدءا من تقاطع البديع وصولاً إلى إمارة أم القيوين، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9 آلاف مركبة في الساعة، أي بزيادة تصل إلى 65%.

كما يشمل تطوير تقاطع رقم 7 بإنشاء ستة جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلومتر على جانبي الطريق.

وسيؤدي المشروع إلى تقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 45% للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بأم القيوين والشارقة وصولاً إلى دبي، والعكس، الأمر الذي يسهم في تخفيف الكثافة المرورية وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً.

كما يُتوقع أن يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية، فضلاً عن دعمه لحركة التجارة وتدفق البضائع والخدمات بين إمارات الدولة.

وأكد سعادة المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، أن المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة للازدحامات المرورية، ويمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي. وشدد على أن المشروع يعكس التزام الدولة بتبني حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع.

وقال سعادته إن مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، يشكل أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تجسد التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أقوى عشرة اقتصادات عالمية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه توسعة لطريق حيوي، بل يمثل خطوة نوعية نحو بناء شبكة طرق اتحادية أكثر تطوراً وكفاءة واستدامة، قادرة على تلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي المتسارع.

كما يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية، التي تتضمن مجموعة من المشاريع المرتبطة بتوسعة المحاور الرئيسية، وتطوير التقاطعات الحيوية، وتبني حلول مرورية مبتكرة، بما يعزز الانسيابية ويحقق التكامل مع أنظمة النقل الأخرى في الدولة.

ولضمان إشراك المجتمع وتعزيز وعي الجمهور، تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ خطة تواصل متكاملة تتيح للجمهور متابعة مراحل الإنجاز والتعرف على التوجيهات والإرشادات المرورية المتعلقة بالمشروع.

كما ستوفر الوزارة تحديثات مستمرة عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول المعلومات بوضوح وسرعة إلى مستخدمي الطريق، أثناء فترة التنفيذ. وفي هذا السياق، تدعو الوزارة جميع مرتادي الطريق إلى الانتباه أثناء القيادة، والالتزام بالإرشادات المرورية، ومتابعة منصاتها الرقمية للاطلاع على أحدث التحديثات والتعليمات المتعلقة بسير العمل في المشروع، بما يضمن سلامتهم.