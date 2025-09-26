شرطة دبي تحذر من مُحتالين يستخدمون مواقع مُزيفة تنتحل صفة "حماية المستهلك"

حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر محركات البحث وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية مُزيفة تنتحل صفة "حماية المستهلك"، ويستغلونها في الوصول إلى بيانات هاتف الضحية عبر برامج خبيثة "التحكم عن بُعد" لتحويل مبالغ مالية من حساباتهم.

أسلوب الاحتيال

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن "الضحية الذي يرغب في الشكوى على إحدى الجهات، يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المُزيفة ويقوم بتعبئة بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، موضوع الشكوى)، وبعدها يتواصل معه المُحتال مباشرة"، مُدعياً أنه موظف رسمي، ويقوم بإعادة سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.

وأضافت "بمجرد كسب ثقته، يطلب المُحتال من الضحية تحميل برامج التحكم عن بُعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، وبذلك يتمكن من مشاهدة شاشة الهاتف وسرقة بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة".

خطورة البرامج

أوضحت شرطة دبي أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المُحتالون مُصممة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث تعكس محتوى الجهاز عندهم، مما يمنحهم القدرة الكاملة على مشاهدة البيانات السرية واستخدامها بشكل غير قانوني.

دعوة للجمهور

وشددت شرطة دبي على ضرورة التأكد من الدخول إلى القنوات الرسمية لحماية المستهلك، وعدم تحميل أي برامج مجهولة أو مشاركة بيانات بنكية مع أي جهة غير معتمدة.

كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر منصة eCrime أو عبر الرقم 901، حفاظاً على أموالهم وبياناتهم الشخصية.