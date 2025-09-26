تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لدبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي برئاسة معالي محمد القرقاوي، وعضوية كل من مطر الطاير نائباً للرئيس، وعبدالله البسطي، وعمر العلماء، وعبدالله المري، وهلال المري، ومروان بن غليطة.

وأكد سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية استراتيجية طموحة تستلزم توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية. مشدداً على أن: "محمد بن راشد يريد أفضل مدينة في العالم.. ووظيفتنا تحقيق هذه الرؤية كفريق عمل واحد".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم خلال ملتقى محمد بن راشد.. ولتنفيذ توجيهاته أصدرنا قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي برئاسة الأخ محمد القرقاوي ونائبه في رئاسة اللجنة مطر الطاير وعضوية كل من عبدالله البسطي وعمر العلماء وعبدالله المري وهلال المري ومروان بن غليطة".

وأضاف سموه: "فريق عمل نثق به لإنجاز المهمة. رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية استراتيجية تحتاج إلى توحيد الـجهود ومضاعفة التعاون من جميع الجهات.. محمد بن راشد يريد أفضل مدينة في العالم.. ووظيفتنا تحقيق هذه الرؤية كفريق عمل واحد ".