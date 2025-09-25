عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه، معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي يوراي بلانار وزير الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، ومعالي بيتر سيارتو وزير خارجية المجر، ومعالي لارس لوكه راسموسن وزير خارجية مملكة الدنمارك، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان، ومعالي رادوسواف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي، ومعالي ماريا تريسا لازارو وزيرة خارجية الفلبين.

وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية والزراعية، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما تلك المتصلة بالعمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، على نهج دولة الإمارات الثابت في مد جسور التعاون المثمر والبناء مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف بما يدعم جهود التنمية المستدامة في المجتمعات.

وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سعادة كومفورت إيرو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتصلة ببرامج المجموعة وسبل تعزيز الاستجابة للتحديات الإنسانية التي تواجه العديد من المناطق في العالم.

كما التقى سموه سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بحث التعاون المشترك بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالين الإنساني والإغاثي، وجهود دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في عدد من مناطق العالم.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.