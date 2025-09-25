"أبوظبي للخلايا الجذعية" و"ياس كلينك" ينجحان في تطبيق علاج الخلايا المناعية المعدلة وراثياً

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" بالتعاون مع مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، في تطبيق علاج الخلايا المناعية المعدلة وراثيا "CAR-T" على مريض يبلغ من العمر 38 عاما، يعاني من الذئبة الحمراء "SLE" ومتلازمة أضداد الفوسفوليبيد الإيجابية الثلاثية "APS"، وهي حالة مناعية ذاتية شديدة التعقيد والخطورة.

وكان المريض يعاني من مضاعفات متعددة بسبب هذه الحالة، وعلى الرغم من تلقيه العلاجات المثبطة للمناعة ومضادات التجلط، استمر المرض في نشاطه وأصبح يشكل تهديدًا مباشرا لحياته.

وقال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، إن نجاح تطبيق علاج "CAR-T" لهذه الحالة المعقدة يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل جديد في علاج الأمراض المناعية الذاتية، ويعكس سنوات من البحث والابتكار والرعاية الطبية المتمحورة حول المريض.

من جانبها، أكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة ، أن هذا الإنجاز الطبي يعكس التقدم المستمر في تطبيق علاج الخلايا المناعية للأمراض المناعية الذاتية المعقدة، ويضع معايير جديدة لعلاج الحالات التي استنفدت خيارات العلاج التقليدية.

ويؤكد هذا النجاح إمكانات العلاج الخلوي في الطب التجديدي ودوره في تحسين حياة المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية، كما يعكس ريادة دولة الإمارات في الابتكار الطبي العالمي ويعزز مكانتها مركزا متقدما في الرعاية الصحية المتطورة.