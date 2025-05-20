حمدان بن محمد: نهدف إلى توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حكومة دبي تهدف إلى توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل، بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي ».

وأضاف سموه:« تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتطوير أكثر من 17000 وحدة سكنية تخدم الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات العاملة في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص ... هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».