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الإمارات

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية ألمانيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

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وام

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي يوهان فاديفول بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.