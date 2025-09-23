"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع الذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

شاركت سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي انعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة "مؤتمر بكين".

وأكدت سعادتها، في كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقد تحت شعار "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات"، على الدور الفاعل الذي تضطلع به البرلمانات في دعم قضايا المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن مرور ثلاثة عقود على مؤتمر بكين يشكل لحظة تقييم وإعادة التزام من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا، وأن نسبة مشاركة النساء في البرلمانات العالمية رغم تضاعفها منذ عام 1995، ما زالت عند حدود 27.2% فقط في عام 2025م.

ولفتت إلى أن أكبر تهديد لمسيرة المساواة هو التقاعس عن الفعل، ومن الأهمية أن تتحمل البرلمانات مسؤولياتها في سنّ التشريعات الكفيلة بالقضاء على التمييز، وتخصيص الموارد اللازمة لبرامج تمكين المرأة، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية لضمان تنفيذ الحكومات للالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن الرجل شريك أساسي في مسيرة المساواة، حيث إن دعم الرجال لقضايا المرأة يجعل من المساواة ثقافة مجتمعية راسخة، ويحوّل تمكين المرأة إلى تمكين للأسرة والمجتمع بأسره.

وأعلنت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في ختام الكلمة، عن استضافة إمارة أبوظبي للدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، مؤكدة أن المنتدى سيكون منصة لإطلاق شراكات جديدة، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات عملية تترجم التزامات بكين إلى نتائج ملموسة.