السفير السعودي لدى الدولة: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة

أكد سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علاقات أخوة تاريخية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي وتجمعهما روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن المملكة العربية السعودية تواصل العمل مع دولة الامارات، وتحتفلان بشراكتهما الإستراتيجية المثمرة والتي تهدف الى بناء مستقبل زاهر ليس فقط لشعبيهما بل للمنطقة بأسرها، لافتا إلى أن سياسة البلدين متفقة تجاه معظم القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتقوم على الأهداف نفسها التي يتقاسمها البلدان تجاه تحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن التنسيق والتشاور بين البلدين قائم ودائم لمواجهة كل التحديات وإيجاد الحلول للأزمات والنزاعات السياسية.

ولفت إلى أنه انعكاساً لهذه الشراكة الثنائية الوطيدة بين السعودية والإمارات، فقد ساهم البلدان في احتضان المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناقش القضايا العالمية المعاصرة.

وأضاف أن الشراكة السعودية الإماراتية تتميز بالشمولية منذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016، والذي يعمل على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، ويمثل بعداً إستراتيجياً في الطريقة التي تسعى الدولتان فيها لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر قوة البلدين، حيث يمثل حجم اقتصادهما ما قيمته تريليون دولار وهو الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال سعادته إن الأعوام السابقة شهدت تنامياً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة والإمارات خلال النصف الأول من العام 2025 نحو “25 ملياردولار”، محققا نموا على أساس سنوي بنسبة 21.3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق السعودية 111 مليار ريال سعودي؛ إذ تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث عالمياً والأول عربيا لدولة الإمارات.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، وقال: "إن المشاعر النبيلة السامية التي لمسناها من الأشقاء في الإمارات خلال احتفالاتنا باليوم الوطني الـ 95 للمملكة، مصدر فخر واعتزاز لنا، وللإمارات في القلب موقع ومكانة كبيرة وغالية".

وأكد سعادة السفير سلطان عبدالله اللويحان العنقري، أن المملكة العربية السعودية شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة وحققت العديد من النجاحات مستندة بذلك إلى تنفيذ رؤية 2030 الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تحقق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي؛ حيث ارتقت المملكة فيها درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.