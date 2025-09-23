مشاركة واسعة بمسابقة «الروح الإيجابية للموانع»

اختتمت شرطة دبي فعاليات «مسابقة الروح الإيجابية للموانع»، والتي أقيمت على مدى يومين في نادي ضباط شرطة دبي، وسط أجواء تنافسية وحماسية جمعت بين فئة الهواة والمحترفين.

وشهد المسابقة، العقيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير مركز التميز الرياضي، والرائد عادل محمد حسن، مدير تطوير مشاريع نادي الضباط ومدير البطولة، والمشاركين في فئتي الهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية، حيث تنافس المشاركون على اجتياز الموانع في أجواء رياضية تعكس قيم التحدي والإصرار والعمل بروح الفريق الواحد.

تخللت المنافسات، مجموعة من التحديات البدنية والذهنية التي أبرزت القدرات الفردية والجماعية للمشاركين، وأسهمت في تعزيز أواصر التعاون وروح الأخوة بينهم، وقد لاقت الفعالية تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، حيث حضرها عدد من محبي الرياضة وأفراد المجتمع، الذين أسهموا في تشجيع المُتسابقين ودعم أجواء الحماس.

من جهته، أكد الرائد عادل محمد حسن، مدير تطوير مشاريع نادي الضباط، ومدير البطولة، أن مسابقة الروح الإيجابية للموانع التي نظمتها إدارة نادي الضباط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجلس الروح الإيجابية، تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال فعاليات ترفيهية ورياضية تُجسد مفهوم «الروح الإيجابية»، الذي تتبناه شرطة دبي.

وقال: إن «هذه البطولة تمثل منصة رياضية ومجتمعية تعكس التزام شرطة دبي بدعم أنماط الحياة الصحية، وتحفيز الطاقات الشبابية، وتشجيع المنافسة الإيجابية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وسعادة».

وتقدمت شرطة دبي بالشكر إلى جميع المشاركين والمتطوعين والجهات الداعمة، مؤكدة استمرارها في إطلاق المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز من جودة الحياة في إمارة دبي.

وفي ختام البطولة، كرم العقيد عبدالباسط علي عبدالرحمن، يرافقه الرائد عادل محمد حسن، الفائزين في فئتي الهواة والمحترفين.