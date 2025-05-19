"محمد بن راشد للإسكان" تحصد 6 جوائز إقليمية وعالمية

فازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بست جوائز مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال النصف الأول من 2025 تقديراً لتميزها في مجالات التحول الرقمي وتجربة المتعاملين والاستدامة والابتكار المؤسسي.

ويجسد هذا التتويج المكانة الرائدة للمؤسسة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي في دبي ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء مدن مستدامة ومجتمعات مزدهرة وذلك ضمن إطار "رؤية الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040".

كما حصدت المؤسسة درع "الحكومة الرقمية العربية 2025" من تنظيم "أكسلانس أواردز أكاديمي" ضمن فئة الإنجازات الحكومية تكريمًا لريادتها في التحول الرقمي وتبنيها التقنيات الذكية.

كما فازت بجائزتين ذهبيتين ضمن "جوائز تجربة المتعاملين العالمية GCXA™25" عن فئتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين" حيث نالت نورة محمد الرميثي مديرة إدارة إسعاد المتعاملين اللقب الذهبي لجهودها النوعية في تطوير تجربة المتعامل.

وفي مجال التميز المؤسسي نالت المؤسسة ثلاث جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال لعام 2025" شملت جائزة التميز الأخضر عن مبادرة "الاستدامة الشاملة" وجائزة الابتكار التكنولوجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار "الدرون" وجائزة أفضل مبادرة في الاتصال المؤسسي والتسويق عن حملتها المجتمعية "أسعد الناس في دبي".

وأكدت مريم السويدي مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هذا الإنجاز ليس تتويجا فقط لجهود المؤسسة بل انعكاس لرؤية استراتيجية ترتكز على إسعاد الناس والابتكار والاستدامة.

وأضافت السويدي أن المؤسسة نالت جائزتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين" ضمن جوائزGCXA™25 حيث حصلت نورة محمد الرميثي مديرة إدارة إسعاد المتعاملين على المركز الأول واللقب الذهبي تكريماً لدورها في إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات إسعاد المتعاملين.

وتعكس هذه الجوائز مجتمعة التزام المؤسسة بتعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول إسكانية مستدامة وذكية من خلال تكامل الابتكار الرقمي مع الشراكات الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.