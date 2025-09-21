سيف بن زايد: الإمارات تقود عملية دولية لحماية الأطفال

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية قادت عملية دولية شملت 14 دولة أنقذت خلالها 165 طفلًا وأغلقت 28 شبكة إجرامية.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "انطلاقًا من حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الأطفال أينما وجدوا، قادت وزارة الداخلية عملية دولية منسقة شملت (14) دولة."

وأضاف سموه " أسفرت العملية عن نتائج بارزة من خلال إنقاذ (165) طفلًا من مختلف دول العالم، والقبض على (188) مشتبهًا به، وإغلاق (28) شبكة إجرامية، وتعطيل العديد من الحسابات الإلكترونية المستخدمة في الجرائم, وتشكيل دوريات إلكترونية في مختلف القارات، إلى جانب تبادل الخبرات بين أجهزة الشرطة لتعزيز التعاون العالمي."

وتابع سموه "شكرًا لجميع شركائنا على التزامهم الإنساني تجاه حماية الأطفال حول العالم، والحرص على عمل تكاملي مشترك يعزز أمن المجتمعات".