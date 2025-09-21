فتح باب التسجيل في النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026

أعلنت شرطة دبي عن فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم للمشاركة في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.

وقال العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات ورئيس اللجنة المنظمة للتحدي، إن فتح باب التسجيل يهدف إلى حصر الفرق المشاركة وتمكينها من الاستعداد المبكر وتحقيق الجاهزية اللازمة لخوض المنافسات، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتحدي (https://uaeswatchallenge.com).

وأضاف أن التحدي بات واحداً من أكبر المنافسات العالمية المتخصصة في مجال عمل الوحدات الشرطية والفرق التكتيكية، لافتاً إلى أن النسخة السادسة من البطولة دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بمشاركة 103 فرق تمثل 46 دولة، في إنجاز عالمي يعكس المكانة المتقدمة للتحدي على مستوى البطولات الشرطية الدولية.

وأوضح أن البطولة شهدت تطوراً متصاعداً في أعداد المشاركين منذ انطلاقها عام 2019 بمشاركة 61 فريقا، ثم 46 فريقا عام 2020، و34 فريقا عام 2022، و52 فريقاً عام 2023، وصولاً إلى 73 فريقاً في نسخة عام 2024، وهو ما يعكس نجاح التحدي وتحقيقه لأهدافه في تعزيز العمل الشرطي التخصصي وتبادل الخبرات.

وأكد أن الهدف من التحدي يتمثل في تبادل الخبرات بين الفرق الشرطية، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال وحدات التدخل السريع، وقياس مستويات الكفاءة والجاهزية في مواجهة مختلف التحديات، وذلك بفضل الدعم المستمر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والحرص على توفير أفضل التجهيزات والتحضيرات التنظيمية لاستقبال الفرق الدولية.

وبين رئيس اللجنة المنظمة أن الفرق المشاركة ستخوض خمسة تحديات رئيسية على مدار خمسة أيام، تشمل "تحدي الهجوم"، و"العمليات التكتيكية"، و"إنقاذ ضابط"، و"البرج العالي"، و"اجتياز الموانع"، مشيراً إلى أن كل مسابقة تتطلب إظهار أعلى مستويات الكفاءة البدنية والتكتيكية للفوز بالنقاط اليومية التي تؤهل إلى المراتب النهائية.

وحث العميد الكتبي الفرق الشرطية التخصصية على الإسراع في التسجيل والاستعداد المبكر للمشاركة، متمنيا التوفيق لكافة الفرق المشاركة في النسخة المقبلة.