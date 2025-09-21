حمدان بن محمد: «دييز» تحقق إنجازاً قياسياً بتداولات تجارية بلغت 336 ملياراً خلال 2024

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تحقيق سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، إنجاز قياسي، حيث سجّلت المناطق التابعة لها: المنطقة الحرة بمطار دبي، واحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، حجم تداولات تجارية تجاوز 336 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغ 19% مقارنة مع عام 2023، لترتفع مساهمة "دييز" في تجارة دبي غير النفطية إلى 13.7%، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً عالميةً وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية D33 .

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "في نُعلن اليوم عن إنجاز قياسي حققته سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، حيث سجّلت المناطق التابعة لها: المنطقة الحرة بمطار دبي، واحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، حجم تداولات تجارية تجاوز 336 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغ 19% مقارنة مع عام 2023، لترتفع مساهمة "دييز" في تجارة دبي غير النفطية إلى 13.7% ... هذا الإنجاز يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً عالميةً وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاقتصادية D33، ونحن على ثقة بفريق عمل يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدراتهم على تحقيق إنجازات نوعية تُترجم ديناميكية اقتصاد دبي وتؤكد تنامي أدوارها في منظومة التجارة العالمية".