شرطة دبي تلقي القبض على عصابة لترويج المخدرات يقودها زعيمها من الخارج

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عصابة إجرامية تتكون من 7 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويقودها تاجر مخدرات من خارج الدولة، مُختصة في ترويج المخدرات عبر توزيعها مواقع جغرافية مُختلفة، بهدف تمويه تحركاتها والتخفي من أفراد الشرطة.

وأوضح العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن العملية جاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم، لتقتحم الشرطة مقر سكن المتهم الأول، وتعثر بحوزته على كمية من مخدر الكريستال، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تلقي المتهم الأول تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات مخدرات في موقعين مختلفين، بحيث يتضمن كل موقع 1 كلغم من المخدرات.

وأضاف: "أعددنا كميناً محكماً أسفر عن ضبط بقية المتهمين الستة، سواء الذين وضعوا المخدرات في المَوقِعين، أو المتهمين الذين جاؤوا لاستلام الكميات المخبأة، ومع استمرار التحقيقات تبين اعتمادهم على طريقة توزيع الكميات في مواقع جغرافية مختلفة، لتبادل الكميات أو لإيصال المخدرات إلى المُتعاطين. وأنهم يعملون مع عصابة دولية خارج حدود الدولة للاتجار والترويج والإضرار بالمجتمع".

وأوضح العميد ابن مويزة أن إجمالي المضبوطات بلغ قرابة 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة و27 ألفاً و913 قرص ترامادول، وشملت أنواعاً متعددة كالكريستال، والحشيش، والهيروين، والماريجوانا، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل جهودها لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وبين العميد خالد بن مويزة أن ضبط المتهمين وإحباط مخطتهم ومنعهم من النجاح فيه، يعد دليلاً على منظومة العمل المُتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية، للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها، مُشيراً إلى أن شرطة دبي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وستقطع أوصال المجرمين وتجار المخدرات حتى ولو كانوا خارج الدولة.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات أو رسائل مشبوهة تصلهم، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي.