5400 مستفيد من التوعية بترشيد استهلاك الطاقة بالشارقة

استفاد أكثر من 5400 طالب وطالبة ومشاركين من فعاليات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من 2025 للتوعية بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة، ضمن فعاليات متنوعة لتوعية الطلاب في 8 مدارس، بالإضافة إلى مشاركتها في 6 فعاليات نظمتها الجهات الحكومية في الشارقة.

وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الفعاليات وورش التوعية التي نظمتها الهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 تضمنت ورش عمل في الروضات والمدارس والمشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة التي نظمتها الجهات الحكومية، بهدف غرس ثقافة الترشيد وأهمية الحفاظ على الموارد وتوعية مختلف الفئات بأساليب وطرق ترشيد الكهرباء والمياه وعرض التقنيات الحديثة والأدوات الموفرة.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تنظيم سلسلة من الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات ومعارف مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل للتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات تسهم في الترشيد وتخفيض قيمة فواتير الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

وأشار سيف النقبي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بالهيئة إلى أن الفعاليات استهدفت عدداً من الفئات، تضمنت فئة طلاب المدارس من خلال تنظيم ورش عمل ومبادرات مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.