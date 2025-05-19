مصفوت تعزز هويتها التراثية بمشاريع خدمية وسياحية



شهدت مدينة مصفوت في إمارة عجمان خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في القطاعات المختلفة،بفضل المشاريع التنموية، التي أطلقتها الحكومة لتعزيز البنية التحتية والخدمات، ورفع المستوى المعيشي لسكانها.

وتعمل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ممثلة بإدارة بلدية مصفوت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المنطقة.

وتركز المشاريع على تطوير البنية التحتية، وتحديث المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة مع الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية للمنطقة، كما تشمل تحسين شبكة الطرق والجسور والسدود وإنشاء مسارات للمشاة وتطوير المناطق الترفيهية.

وضمت قائمة مشاريع البنية التحتية، التي تم إنجازها في مدينة مصفوت منذ عام 2022، إنشاء طرق داخلية جديدة وإنارتها بمسافة 46 كم، وتحديث وتوسعة طرق ربط المدينة بمناطق أخرى في الإمارات مثل طريق مصفوت دبا، ما سهل حركة التنقل وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحسين خدمات الكهرباء والمياه، حيث تم تنفيذ مشاريع لتعزيز كفاءة شبكات المياه والكهرباء لتلبية احتياجات السكان والزوار.

ونفذت في مصفوت عدة مشاريع سياحية خلال الفترة ذاتها مثل منتزه مصفوت الطبيعي، الذي يوفر مساحات خضراء ومناطق للتخييم وممارسة الأنشطة الخارجية. وفي الجانب الزراعي شهدت المدينة تنفيذ عدد من المشاريع، التي تدعم المزارع المحلية، وتسهم في تحسين الإنتاج.

ويجري حالياً تنفيذ عدد من المشاريع، التي شارفت على الانتهاء مثل مشروع ممشى المتحف (المرحلة الثانية)، ومشروع نادي سيدات مصفوت، ومشروع مشغل السكاكين، ومشروع حديقة الرخام، ومشروع بوابة مصفوت، ومشروع تجميل وزراعة الشارع العام (المرحلة الثانية)، ومشروع تطوير وتحسين شارع القصر، ومشروع استكمال استراحات فلج مصفوت، ومشروع استكمال مدرجات استراحات البومة.