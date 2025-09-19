محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول القوقاز

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين.

وأوضح سموه خلال زيارته إلى جورجيا، ولقائه إيراكلي كوباخيدزه رئيس الوزراء، أن المباحثات تناولت مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة، بما يحقق النماء والازدهار للشعبين الصديقين، مشدداً سموه على نهج الإمارات القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة وتعزز فرص التنمية في المنطقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارتي إلى جورجيا، بحثت مع معالي رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه اليوم في تبليسي مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في بلدينا وتعود بالنماء والازدهار على شعبينا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما".

وأضاف سموه: "الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز انطلاقاً من نهجها القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للجميع".