ولي عهد أبوظبي يزور جناح اليابان في معرض "إكسبو 2025 أوساكا"

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جناح اليابان في معرض "إكسبو 2025 أوساكا".

واطلع سموه على أبرز مكونات الجناح ومعروضاته التي تُجسِّد رؤية اليابان الطموحة لمجتمع المستقبل، من خلال تقديم تصاميم معمارية مبتكرة مستوحاة من دورة الحياة، وتجارب تفاعلية تُسلِّط الضوء على مفاهيم الاستدامة وعلاقة الإنسان بالطبيعة والتكنولوجيا.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بما يقدمه الجناح الياباني من تجارب مبتكرة تسهم في تعزيز الحوار الثقافي العالمي، مشيراً إلى أن نجاح اليابان في تقديم دورة متميزة من دورات إكسبو، عكست التزامها بقيم الاستدامة ورؤيتها المستقبلية، وأسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاحتضان الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا".