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الإمارات

الإمارات.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

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وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها

شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02، والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:29، والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33، والمد الثاني عند الساعة 01:36، والجزر الأول عند الساعة 20:52 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

الرطوبة الصغرى
الرطوبة الصغرى

الرطوبة الصغرىالرطوبة العظمىالحرارة الصغرىالحرارة العظمىالمدينة
3080 2537 أبوظبي
3590 26 36 دبي 
2590 26 36 الشارقة 
3585 27 33 عجمان 
3590 25 34 أم القيوين
3085 28 38 رأس الخيمة
4080 31 35 الفجيرة 
1560 26 44 العـين 
1040 25 43 ليوا 
4070 23 36 الرويس 
3070 24 38 السلع 
5075 28 34 دلـمـا 
7585 27 33 طنب الكبرى / الصغرى
7585 27 33 أبو موسى