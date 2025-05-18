الإمارات.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها

شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:02، والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:29، والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33، والمد الثاني عند الساعة 01:36، والجزر الأول عند الساعة 20:52 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

الرطوبة الصغرى