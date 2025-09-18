الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:27 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند الساعة 20:17 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:41.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 90 30

دبي 40 30 90 30

الشارقة 39 30 90 30

عجمان 38 30 85 30

أم القيوين 38 30 85 30

رأس الخيمة 41 29 85 25

الفجيرة 35 30 90 45

العـين 43 30 65 15

ليوا 44 33 65 25

الرويس 38 30 65 25

السلع 39 31 65 20

دلـمـا 38 33 60 35

طنب الكبرى / الصغرى 33 31 85 35

أبو موسى 33 31 85 40.