"تريندز" ينظم مؤتمراً في كندا حول دور التكنولوجيا في تشكيل العلاقات الدولية

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في كندا، مؤتمراً دولياً تحت عنوان «التكنوجيوسياسية.. ما هي مكانة التكنولوجيا في العلاقات الدولية؟»، بالتعاون مع جامعة مونتريال، وذلك في مقر جامعة التكنولوجيا العليا الكندية، وتحت رعاية منتدى الجمعية الفرانكوفونية للمعرفة "ACFAS"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو".

وأكد الأكاديميون والمتخصصون والخبراء المشاركون في جلسات المؤتمر، أن السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أهم معايير التأثير والريادة في النظام الدولي الجديد، موضحين أن التكنولوجيا باتت تعيد تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.

وشددوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي لتفادي الانقسامات التي قد تعيق التقدم وتزيد من التوترات الجيوسياسية، في ظل تحول التكنولوجيا الرقمية إلى أحد أهم عناصر القوة الجيوسياسية الحديثة، حيث أصبحت الدول تتنافس للسيطرة على البيانات، والبنى التحتية الرقمية، والمنصات التكنولوجية الكبرى.