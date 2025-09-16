الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:08، والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:11، والمد الثاني عند الساعة 07:51، والجزر الأول عند الساعة 12:51، .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 85 25

دبي 39 31 90 30

الشارقة 39 29 90 30

عجمان 38 31 85 35

أم القيوين 37 28 80 30

رأس الخيمة 39 29 85 25

الفجيرة 37 31 90 45

العـين 42 29 60 20

ليوا 44 28 85 20

الرويس 38 30 80 35

السلع 40 29 75 30

دلـمـا 38 31 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 80 45

أبو موسى 37 32 80 45