دبي للإعلام" تتعاقد مع "كومكاست تكنولوجي سيليوشنز" لتطوير منصاتها للبث المرئي

انطلاقاً من سعيها المتواصل لتطوير منصاتها وخدماتها وتعزيز دورها المحوري في تشكيل ملامح المشهد الإعلامي الإقليمي، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام على هامش مشاركتها في معرض البث الدولي IBC 2025 الذي تستضيفه العاصمة الهولندية أمستردام، خلال الفترة من 12 وحتى 15 سبتمبر الجاري، عن تعاقدها مع شركة "كومكاست تكنولوجي سيليوشنز" (سي تي إس) (Comcast Technology Solutions) مزوداً تقنياً شاملاً لمنصة البث المرئي من الجيل الجديد الخاصة بالمؤسسة، والتي ستتمكن من خلالها تشغيل خدمات البث بالكامل لمجموعة قنوات "دبي للإعلام"، والتي تتضمن تلفزيون دبي وسما دبي وقنوات دبي الرياضية، وغيرها، وذلك تمهيداً لبدء العمل بالخدمة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، ما يجسد اهتمام "دبي للإعلام" بتعزيز الابتكار، والارتقاء بمعايير البث والترفيه وتقديمها بجودة عالية، كما يعكس حرصها على مواكبة أحدث تكنولوجيا الإعلام في العصر الرقمي، ويؤكد مكانتها كواحدةٍ من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وستدعم منصة الفيديو السحابي (Cloud Video Platform) من "كومكاست ميديا 360"، وهي خدمة تعمل على مدار الساعة، جهود "دبي للإعلام" الهادفة إلى تحديث منظومة الإعلام الرقمي في دبي، حيث تسهم الخدمة في إدارة دورة حياة المحتوى بالكامل لدى المؤسسة، بدءاً من الاستحواذ والتحويل، وصولاً إلى البث عبر منصات البث عبر الإنترنت (OTT)، وعمليات تحقيق الدخل، وتجربة المستخدم، ما يعكس التزام المؤسسة بتقديم تجارب إعلامية عالمية المستوى.

وفي هذا الإطار، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في "دبي للإعلام"، حرص المؤسسة على تعزيز الابتكار وتبني أفضل الحلول التقنية، وتوظيف أحدث أدوات التكنولوجيا لدعم صناعة المحتوى الإعلامي.

وقال: "تمثل شراكتنا مع "كومكاست تكنولوجي سيليوشنز" خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير القطاع الإعلامي المحلي والعربي وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للجمهور.

كما يعكس ذلك التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم خدمات إعلامية عالية الجودة والتميز".

وأوضح باليوحة أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير إمكانيات المؤسسة وتعزيز بنيتها اللوجستية، عبر رفع كفاءة منصات البث المرئي لقنوات "دبي للإعلام" التلفزيونية وتوسيع انتشارها على المستوى العالمي.

وبدوره أشار صالح لوتاه، رئيس أول الهندسة والتشغيل في "دبي للإعلام"، إلى حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المعلوماتية والترفيهية لمشاهدي قنواتها التلفزيونية، مدعومة بأحدث التقنيات المبتكرة عالمياً.

وقال: "تعتز "دبي للإعلام"، بصفتها رائدة في قطاع الإعلام الإقليمي، بدورها في صياغة مستقبل المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمنح تعاقد المؤسسة مع شركة "كومكاست تكنولوجي سيليوشنز" مرونة عالية تمكنها من مواصلة التميز وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي".

ومن جانبه، عبّر بارت سبريستر، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقطاع البث والإعلانات والبث عبر الإنترنت في شركة "كومكاست تكنولوجي سيليوشنز"، عن اعتزازه بدعم رؤية مؤسسة دبي للإعلام.

وقال: "نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة التحول الجديدة التي يشهدها قطاع الإعلام في دبي. وتتمثل خبرتنا الأساسية في إدارة وتبسيط التعقيدات التقنية لعمليات الفيديو، ما يتيح لعملائنا التركيز على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بأفضل السبل.

ويُعد اختيار "دبي للإعلام" لشركتنا شهادة على مكانة "كومكاست ميديا 360"، واستراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم حلول فيديو متكاملة لأكثر المؤسسات الإعلامية ومحطات البث تقدماً على مستوى العالم".

من خلال توفير نقطة إدخال واحدة لأي محتوى فيديو وملفاته المرتبطة، تسهم خدمة "كومكاست ميديا 360" في تمكين محطات البث من تبسيط عمليات معالجة المحتوى، وإدارة العناوين، وإطلاق القنوات، وتشغيل البث، وتوزيع المحتوى عبر تطبيقاتها ومنصاتها الموجّهة مباشرة إلى الجمهور وشركاء التوزيع، بما في ذلك مشغّلي خدمات البث التقليدية (MVPDs)، والمشغّلين الافتراضيين (vMVPDs)، ومجمّعات القنوات المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST aggregators)، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن من خلال هذه الخدمة المتكاملة الجمع بين منصة الفيديو السحابي وخدمات أخرى تقدمها شركة "سي تي إس"، أو استخدامها بشكل منفصل، وفقاً لاحتياجات كل محطة بث.

وسيتم استعراض أبرز تطوّرات هذه الخدمة خلال معرض البث الدولي IBC 2025، الذي سيشهد أيضاً مشاركة بيتر غيبسون، نائب رئيس قسم المنتجات والتسويق في شركة "سي تي إس"، في جلسة خاصة بعنوان: "تبسيط عمليات الفيديو لمحطات البث والرياضة وموفري المحتوى".