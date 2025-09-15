قرقاش: محمد بن راشد شخصية إيجابية استثنائية تلهمنا دائماً بفكرها ومبادئها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شخصية إيجابية استثنائية وطموحة تلهمنا دائماً بفكرها ومبادئها، معرباً عن تطلعه بشغف لقراءة كتاب سموه "علمتني الحياة".

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أتطلع بشغف لقراءة كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "علمتني الحياة"، حصيلة سنوات من العمل الوطني والخدمة العامة، وما تحمله من تحديات وإنجازات ودروس عميقة في النجاح. تشرفت بالعمل مع بوراشد، الشخصية الإيجابية الاستثنائية والطموحة التي تلهمنا دائماً بفكرها ومبادئها"، مضيفاً "محمد بن راشد قائد ملهم لا يتكرر".