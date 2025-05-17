طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 03:36

الجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:14

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:45والمد الثاني عند الساعة 00:37

الجزر الأول عند الساعة 19:52والجزر الثاني عند الساعة 07:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا .

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 36 27 90 30

دبي 35 26 90 30

الشارقة 36 25 90 30

عجمان 33 26 90 30

أم القيوين 35 24 85 30

رأس الخيمة 38 25 80 30

الفجيرة 38 31 80 40

العـين 40 24 60 25

ليوا 43 24 75 20

الرويس 36 25 70 20

السلع 39 28 40 10

دلـمـا 36 28 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 85 30

أبو موسى 37 28 85 35