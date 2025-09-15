وفد «الدفاع» يعزي بوفاة عواد الخالدي أول رئيس لأركان القوات المسلحة

قدّم العقيد الركن علي سيف الكعبي، الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه وفد عسكري من ملحقية الإمارات العسكرية في عمّان، أمس، واجب العزاء ببلدة الخالدية بمحافظة المفرق، بوفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في ميادين الدفاع والأمن والدبلوماسية.

ونقل الوفد خالص تعازي ومواساة قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى أسرة الفقيد وذويه، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ويُعد الفريق الركن عواد الخالدي من الرعيل الأول للقادة العسكريين العرب، الذين أسهموا في بناء وتطوير المؤسسات الدفاعية والأمنية في المنطقة، فقد خدم وطنه وأمته ضابطاً وقائداً عسكرياً ووزيراً وسفيراً، وقدم خلال مسيرته نموذجاً في الانتماء والالتزام والكفاءة.