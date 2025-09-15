الإمارات.. سحب ركامية شرقاً وارتفاع طفيف في درجات الحرارة هذا الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الاثنين والجمعة.

وبحسب بيان المركز، يتوقع أن يسود طقس رطب صباحا على بعض المناطق خاصة الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكذلك على بعض المناطق الغربية صباح الثلاثاء.

وتتشكل السحب شرقا بعد الظهر، وقد تكون ركامية يوم الثلاثاء، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا يوم الأربعاء، الذي يشهد أيضا ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة.

أما حركة الرياح، فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تتحول إلى جنوبية غربية وشمالية غربية يومي الأربعاء والخميس، وتستمر كذلك يوم الجمعة، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س.

وسيكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي يوم الاثنين، ويظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان بقية أيام الأسبوع.