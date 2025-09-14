محمد بن راشد معلناً عن إطلاق كتاب «علمتني الحياة»: أسأل الله أن ينفع بكلماتي وتجاربي البلاد والعباد

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجزء الأول من كتابه الجديد "علمتني الحياة" كمرجع معرفي وفكري للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد سموه أنه وضع خلاصة تجاربه التي امتدت قرابة 60 عاماً من سياسة الناس وسياسة الحكم وسياسة الحياة في الكتاب.

وقال سموه: "حاولت التركيز في هذا الكتاب على التجربة الإنسانية .. حاولت فهم التجارب التي مررت بها .. حاولت التركيز على الأفكار .. والمفاهيم والمبادئ .. وليس على المشروعات والمنجزات .. لأن الأفكار أدوم .. والمفاهيم أشمل.. والمبادئ أعظم".

وأضاف سموه: "اليوم أكتب هذه الكلمات لنفسي أولاً.. ولأبنائي ولشعبي ثانياً.. ولجميع من يريد أن يتعلم ولو كلمة أو عبارة أو سطر من حياتي".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات: خلال بضعة أعوام سأكمل 60 عاماً في العمل العام .. 60 عاماً من سياسة الناس .. وسياسة الحكم .. وسياسة الحياة، 60 عاماً مرت سريعة بتحدياتها .. وإنجازاتها .. وأزماتها .. وأفراحها وأحزانها.. ومفاجآتها..





ماذا تعلمت من هذه الحياة ؟ ماذا تعلمت من سياسة الحكم والحكومة .. ؟ وماذا تعلمت من التعامل مع البشر باختلاف طبائعهم .. وتعدد نفسياتهم .. وسرعة تغيرهم؟ ماذا تعلمت عن الإدارة واستراتيجياتها؟ وعن المشاريع وتكتيكاتها؟ وعن السياسة ودهاليزها؟ وضعت خلاصة تجاربي في كتاب "علمتني الحياة ".. أردت هذا الكتاب بسيطاً في كلماته .. صريحاً في عباراته .. حقيقياً في معانيه .. حتى يصل من القلب للقلب.

اليوم أكتب هذه الكلمات لنفسي أولاً .. ولأبنائي ولشعبي ثانياً .. ولجميع من يريد أن يتعلم ولو كلمة أو عبارة أو سطر من حياتي

حاولت التركيز في هذا الكتاب على التجربة الإنسانية .. حاولت فهم التجارب التي مررت بها .. حاولت التركيز على الأفكار .. والمفاهيم والمبادئ .. وليس على المشروعات والمنجزات .. لأن الأفكار أدوم .. والمفاهيم أشمل.. والمبادىء أعظم.. أسأل الله أن ينفع بكلماتي.. وتجاربي.. وحياتي البلاد والعباد".



