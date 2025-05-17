"كهرباء دبي" تفتح باب التسجيل في معرض "ويتيكس"

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم، عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، الذي تنظمه، خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد "ويتيكس" أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والتنقل الأخضر والمدن الذكية والمستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وشهد المعرض خلال دورته السادسة والعشرين العام الماضي، مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، واستقطب 50 ألفاً و598 زائراً من أرجاء العالم، وتضمن 21 جناحاً دولياً.