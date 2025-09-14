"طرق دبي" تنفذ 6 جسور للمشاة والدراجات في عدد من الشوارع الحيوية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات جسرين للمشاة على شارعي الشيخ راشد والميناء، ضمن أعمال مشروع تطوير محور الشندغة، وتنفذ حالياً ستة جسور للمشاة والدراجات في عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، وسيجري افتتاح خمسة جسور قبل نهاية العام الجاري، بينما سيفتتح الجسر السادس في الربع الأول من عام 2027، وتعتزم الهيئة تنفيذ 23 جسراً إضافياً حتى نهاية 2030.

وأكد معالي مطر الطاير المدير، العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله) لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، حيث توفر جسور المشاة القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة مسارات تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، لتشجيع سكان الإمارة على استخدام وسائل التنقل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة، ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 177 جسراً، في نهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 581%، ووفقاً للخطة ستنفذ الهيئة 23 جسراً للمشاة حتى عام 2030، وسيكون تنفيذها بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، تُراعى فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحية والاقتصادية، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل مستخدمي الطريق من المشاة والدراجات الهوائية، على الشوارع بصورة آمنة.

رحلات المشاة

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن جهود الهيئة في تعزيز السلامة المرورية وتكامل البنية التحتية، ساهمت في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان عام 2007، إلى 0.3 وفاة عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 97%، كما ساهمت جهودها في تطوير البنية التحتية للمشاة، في ارتفاع نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 88%، وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2024، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة زيادة 5%.

صفر وفيات

وقال الطاير: "تولي الهيئة السلامة المرورية للمشاة أولوية قصوى، باعتبارها أحد أهم عناصر منظومة النقل الآمن والمستدام في إمارة دبي، ويأتي تنفيذ جسور المشاة والدراجات في إطار استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى (صفر وفيات)، ووضع دبي في قائمة أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ المزيد من جسور المشاة وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، كما زُودت بعضها بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية".

الجسران المنجزان

يقع الجسران المنجزان على شارعي الشيخ راشد والميناء، وجرى تنفيذهما ضمن أعمال مشروع تطوير محور الشندغة، ويبلغ طول جسر المشاة على شارع الشيخ راشد، 91 متراً، وعرضه 3.4 أمتار، وارتفاعه 6.5 أمتار، بينما يبلغ طول جسر المشاة على شارع الميناء، 109 أمتار، وعرضه 3.4 أمتار، وارتفاعه 6.5 أمتار، ويشتمل الجسران على مصاعد كهربائية وسلالم، وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

جسور قيد التنفيذ

تنفذ الهيئة حالياً ستة جسور للمشاة، وبلغت نسبة الإنجاز في خمسة جسور مراحل متقدمة، ويتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الجاري، ويوفر جسراً المشاة والدراجات الجاري تنفيذهما على شارعي الشيخ زايد والخيل، ربطاً استراتيجياً لمسارات المشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، في منطقتي الصفوح ودبي هيلز، مروراً بمناطق مدينة دبي للإنترنت، والبرشاء هايتس، والبرشاء 3، وينفرد جسرا المشاة والدراجات، بتصميمهما الهندسي الفريد، المستمد من البيئة المحيطة بالجسرين، حيث تعبر الفكرة التصميمية للجسر، الذي يعبر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها، ويوفر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يعبر تصميم الجسر، الذي يعبر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعطي مساراً انسيابياً، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث رُوعي في التصميم الأخذ في الاعتبار بمسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم.

ويبلغ طول جسر المشاة والدراجات على شارع الشيخ زايد، 528 متراً، بينما يبلغ طول الجسر، الذي يعبر شارع الخيل، 501 متراً، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة.

ويقع الجسر الثالث على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويوفر انسيابية لحركة المشاة والدراجين في المنطقة ومناطق الجذب المحيطة، ورُوعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار من الأسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

جسران كبيران

ويعد الجسران الرابع والخامس، المتوقع افتتاحهما قبل نهاية العام الجاري، من الجسور الكبيرة المخصصة للمشاة والدراجات، ويتميزان ببساطة التصميم، ويقع الجسر الرابع على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطعه مع شارع تونس - النهدة، ويربط بين منطقة محيصنة الأولى ومنطقة الطوار، ومنها إلى شاطئ الممزر، ويبلغ طوله 554 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 12.5 متراً عن مستوى شارع الشيخ محمد بن زايد، بينما يقع الجسر الخامس على طريق دبي ـ العين، ويربط بين منطقة وادي الصفا الرابعة (ليوان)، ومنطقة ند حصة (واحة دبي للسيليكون)، ويبلغ طول الجسر 730 متراً وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 7.8 أمتار عن مستوى طريق دبي ـ العين، أما جسر المشاة السادس، فيجري تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ويقع على شارع الصكوك، ويتميز بتصميمه، الذي ينسجم مع النسيج العمراني في منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ويبلغ طول الجسر 44 متراً وعرضه 4.6 أمتار وارتفاعه 6.5 أمتار، ويشتمل الجسر على مصاعد كهربائية وسلالم وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، ويتوقع إنجاز الجسر في الربع الأول من عام 2027.

9 جسور

وتعتزم الهيئة بدء تنفيذ 9 جسور إضافية حتى نهاية عام 2028، وتتضمن الخطة، تنفيذ جسر للمشاة بالقرب من موقع كوكاكولا أرينا، وجسر بمنطقة الخليج التجاري، وجسر ثالث على شارع الشيخ زايد بالقرب من منطقة برج خليفة، كما تشمل الخطة تنفيذ ستة جسور على شارع الأصايل.