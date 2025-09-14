قرقاش: البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي ويقدم تشخيصاً دقيقاً للأزمة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويقدم تشخيصا دقيقا للأزمة كما ويرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "البيان المشترك للرباعية حول السودان تاريخي، ويقدم تشخيصًا دقيقًا للأزمة كما ويرسم خريطة طريق لإنهائها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة. ويؤكد البيان أن لا حل عسكري للأزمة، ويجدد الالتزام الاقليمي والدولي بالسلام ووحدة السودان. سردية واضحة وتوجه إيجابي نحو الحل".