"طرق دبي" تطرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للمركبات الخصوصية

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً، مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z في المزاد الإلكتروني رقم 79 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية.

يبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، ولمدة خمسة أيام فقط، بينما ينطلق المزاد يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، حيث يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وأن يكون للمشارك فيه والمتعاملين ملف مروري في الإمارة.

وحدد المزاد اشتراطات وإجراءات للمشاركين، تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، يتم دفعها في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة)، بالإضافة إلى إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae..

كما حدد المزاد اللوائح والاشتراطات الواجب إتباعها من قبل المزايد، الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد وذلك في مراكز مزودي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، في مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر موقع الهيئة الالكتروني.