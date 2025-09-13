طحنون بن زايد يبحث مع مسؤولة بريطانية توسيع الشراكة بين الإمارات والمملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع جايد ليونغ، مستشارة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، التحولات المتسارعة في هذا المجال.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «التقيت جايد ليونغ، مستشارة رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، حيث ناقشنا التحولات المتسارعة في هذا المجال، من تطوير النماذج اللغوية المتقدمة وتزايد متطلبات الطاقة، إلى ترسيخ معايير السلامة».

وأضاف «كما بحثنا فرص توسيع الشراكات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي وتطوير اختبارات السلامة على المستوى العالمي، بما يعزز مساهمتنا في صياغة مستقبل آمن ومسؤول لهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي».