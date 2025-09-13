محمد العريان: رسوم ترامب أصبحت مصدراً مهماً لإيرادات أمريكا

سلط الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان الضوء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الشركاء التجاريين لبلاده، مشيراً إلى أن إيرادات هذه الرسوم تزداد أهميتها للخزينة الأمريكية بمرور الوقت.

وقال رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تؤكد أحدث البيانات أن عائدات الرسوم الجمركية أصبحت مصدراً مهماً لإيرادات الميزانية الأمريكية».

وأضاف العريان: «مع تحصيل 29.5 مليار دولار شهرياً أخيراً مقارنة بـ7 مليارات دولار سابقاً، يصل إجمالي الإيرادات حتى تاريخه إلى 165 مليار دولار، بزيادة قدرها 95 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي».

وتابع العريان: «وقد حدث هذا حتى مع بقاء تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك أقل مما توقعه الكثيرون».

وأوضح الخبير الاقتصادي: «بالنظر إلى المستقبل، لا تزال هناك ثلاثة جوانب من عدم اليقين تتعلق بالرسوم الجمركية، أولاً التأثير المتأخر؛ ما مقدار تكلفة الرسوم الجمركية التي تمرر إلى المستهلكين والتي تؤجل فقط بدلاً من أن يتحملها الموردون بالكامل؟».

وقال: «ثانياً إعادة التصنيع إلى الداخل؛ هل ستكون هناك زيادة كبيرة في إعادة التصنيع إلى الداخل؟»، «وثالثاً التشوهات الاقتصادية؛ ما مدى التأثير التشوهي على تخصيص الموارد داخل الاقتصاد؟».

وكانت إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار في أغسطس 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً للشهر السادس على التوالي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. (نيويورك - وكالات)