الشعب الأفغاني يشكر الإمارات على جهودها الإغاثية للتخفيف من آثار الزلزال

أعرب الشعب الأفغاني الصديق عن شكره وتقديره للجهود الإماراتية الإغاثية والمساعدات العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي شهدته أفغانستان مؤخراً.

وتواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة لهذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من تداعيات كبيرة على المناطق المتضررة، والعمل مع مختلف المنظمات الأممية والمؤسسات الأفغانية المعنية لإيصال المساعدات الإنسانية من المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الشرائح المجتمعية لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار.

وفي هذا السياق، عبر مولوي عبدالغفور، مسؤول الإمدادات الغذائية في المناطق المتأثرة، عن شكره لدولة الإمارات لجهودها الإغاثية المتعددة في التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية تعكس روح الأخوة الإسلامية الأصيلة، إذ وفرت الإمارات كافة الاحتياجات اللازمة من المياه إلى البطانيات لجميع الشرائح والفئات المتضررة.

من جهته وصف عالم جول، أحد سكان منطقة شوقي، ما حدث قائلاً "ضرب الزلزال المنطقة قبل منتصف الليل بقليل، فما وجدنا أنفسنا إلا مدفونين تحت الأنقاض، وشعرنا كأنه يوم القيامة"، مشيراً إلى أنه لم يتبق لهم شيء، لا مأوى ولا طعام، وأنهم لا يملكون معلومات دقيقة عن عدد القتلى، إذ ما زالت فرق الإنقاذ تنتشل الناس والجثث من بين الركام.

بدوره أكد عبدالبصير صابت، أحد سكان منطقة شوقي أيضاً، أن قريته فقدت ما لا يقل عن 103 من الأرواح، قائلاً: "لا أملك حتى القوة للحديث، غير أنني أود القول مررنا بوقت عصيب، دُمرت منازلنا، والناس ينامون في العراء، ونتوجه جميعنا إلى المساحات المفتوحة من الحقول المحيطة لحماية أنفسنا، ونحن بحاجة ماسة إلى الخيام وغيرها من الضروريات الحياتية".

كما قال جول رحيم، أحد سكان منطقة دارة ديواجول " قرابة 80 شخصاً من أفراد قريتي لقوا حتفهم، ونشكر دولة الإمارات على المواد الإغاثية التي أرسلتها لنا، ونحن ندرك بأنها سترسل لنا المزيد، ورسالتي للعالم نحن نمر بأزمة كبيرة وليس لدينا منازل ولا أدنى أساسيات الحياة، نحن بحاجة إلى المساعدة".

من جانبه أعرب الدكتور شفيع الله أحمدزاي، نائب رئيس الصحة العامة في ولاية كونار، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، وقال: "نأمل أن تقدم لنا دولة الإمارات المزيد من المساعدات، بلدنا فقير وشعبنا يُعاني، آثار الزلازل ما زالت كارثية والناس في حاجة متزايدة وماسة لمساعدات متنوعة ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية بشكل أفضل".