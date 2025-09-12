عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها بما يخدم جهود التنمية في الدول الأفريقية.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي محمود علي يوسف، بمناسبة تعيينه رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه من أجل دفع وتعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية على مختلف الأصعدة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وترسيخ علاقات إيجابية ومزدهرة مع الدول الأفريقية الصديقة بما يلبي التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وبحث سموه ومعالي محمود علي يوسف مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة محمد سالم أحمد الراشدي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا ومندوب الدولة الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.