رجل الأعمال حسين خانصاحب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال، وصاحب الأيادي البيضاء في العمل الإنساني والخيري، حسين عبدالرحمن خانصاحب، والد كل من عبدالعزيز وطارق حسين خانصاحب.

وستقام صلاة الجنازة غداً السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الشهداء بجانب مقبرة القصيص إمارة دبي.

وسيقام العزاء لـ3 أيام في منزل المرحوم حسين خانصاحب خلف العربي سنتر بالمزهر رقم 1 بدبي للرجال اعتبارا من الغد السبت بالفترة المسائية، من بعد صلاة العصر مباشرة حتى صلاة العشاء ويومي الأحد والاثنين، الفترة الصباحية من الساعة 10.00 صباحا حتى صلاة الظهر، والفترة المسائية، من بعد صلاة العصر مباشرة حتى صلاة العشاء.

ويعد حسين عبدالرحمن خانصاحب، أحد أبرز رواد الأعمال الذين أسهموا في تشييد وتطوير البنية التحتية في دولة ‫الإمارات‬، وله جهود كبيرة في المجال الخيري والإنساني.

ويعرف حسين عبدالرحمن خانصاحب، بتفانيه والتزامه في مجال العمل الخيري والإنساني، تضمنت إسهاماته الخيرية بناء دور للأيتام ومساكن للأسر المتعففة، بالإضافة لتوفير المستلزمات والمعدات الحيوية، مما له أثرٌ إيجابي محلي ودولي.