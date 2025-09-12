Al Bayan
الإمارات

"الأخوة الإنسانية" ومجلس اللوردات البريطاني يبحثان مبادرات مشتركة لتعزيز التعايش العالمي

وام

بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مع مجلس اللوردات البريطاني أوجه التعاون بين الجانبين لتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية مع اللورد كريش رافال في مجلس اللوردات البريطاني بالعاصمة "لندن".

وركز اللقاء على مبادرات وبرامج تستهدف البرلمانيين والأكاديميين والشباب في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار والتفاهم المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للجنة العليا للأخوة الإنسانية لبناء شراكات عالمية ودعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ السلام والتقارب بين الشعوب.