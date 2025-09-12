شرطة دبي تحجز مركبة قام سائقها بتعريض حياة الآخرين للخطر

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت سائقاً متهوراً قام بتعريض حياة الآخرين للخطر من خلال التجاوز بصورة خاطئة، مخالفاً بذلك قواعد السير والمرور.

وقال إن هذا السلوك يشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق كافة، ويُعد مخالفة جسيمة للقوانين المرورية.

وفي تفاصيل الواقعة، بيّن العميد جمعة بن سويدان، أن سائق مركبة من نوع مرسيدس سوداء اللون، أقدم على تجاوز خطير في شارع ذي اتجاهين، رغم وجود مركبات في الاتجاه المعاكس، وهو ما شكّل خطراً مباشراً على حياته وحياة الآخرين، حيث كاد أن يتسبب في حادث اصطدام وجهاً لوجه مع مركبة أخرى لولا لطف الله وحسن تصرف السائق القادم من الاتجاه المقابل.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن التجاوز بصورة خاطئة يُعتبر من أخطر المخالفات المرورية، لما قد يترتب عليه من حوادث مميتة نتيجة التصادم المباشر. وشدد على أن مثل هذه السلوكيات المتهورة لا تمثل خطراً فردياً فحسب، بل تهدد سلامة الآخرين. مضيفاً أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي سلوكيات متهورة أو استعراضات خطرة على الطرقات، وستواصل تطبيق القانون بحزم بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام الصارم بقوانين السير، والتعاون مع الأجهزة الشرطية عبر الإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة أو خطرة من خلال خدمة "عين الشرطة" أو الاتصال بالرقم 901 والابلاغ عن طريق برنامج كلنا شرطة، حفاظاً على سلامة الجميع وتعزيزاً لثقافة المرور الآمن.