أنور قرقاش: قطر لا تقف وحدها.. والعدوان الإسرائيلي المتهور يقوض الاستقرار

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن قطر لا تقف وحدها وصوتنا الموحد اليوم يجب أن يحدث تغييرًا.

وقال معاليه في كلمة الإمارات خلال الجلسة إن هذا التصعيد المتهور وما يصاحبه من تهديدات متكررة بضم الأرض الفلسطينية والاعتداء على الدول المجاورة، يقوض مساعي تحقيق السلام المستدام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أن هذا الهجوم الذي يتعارض مع القانون الدولي يُذكي دوامة العنف والتطرف والفوضى، في وقتٍ أحوج ما تكون فيه المنطقة إلى وقف إطلاق النار والحوار وخفض التصعيد.