الإمارات

محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفياً العلاقات ويجددان إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية

وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وجدد الجانبان إدانتهما للاعتداء الذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر الشقيقة وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على أساس "حل الدولتين" كونه الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما جددا رفضهما أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين لما يمثله ذلك من تقويض لاستقرار المنطقة وتهديد لمبدأ "حل الدولتين" وفق قرارات الشرعية الدولية.