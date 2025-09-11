Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة وسلطان عمان: نتضامن مع قطر وندعمها في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها

undefined's profile picture

البيان

محمد بن زايد وهيثم بن طارق
تصوير: حمد الكعبي وعمر عسكر
محمد بن زايد وهيثم بن طارق
منصور وعبدالله بن زايد وذياب وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون
منصور وعبدالله بن زايد وذياب وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون
ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم وشهاب بن طارق وسلطان النعماني وخالد البوسعيدي
ذي يزن بن هيثم وبلعرب بن هيثم وشهاب بن طارق وسلطان النعماني وخالد البوسعيدي
هيثم بن طارق مصافحاً سلطان الجابر
هيثم بن طارق مصافحاً سلطان الجابر
هيثم بن طارق مصافحاً فيصل البناي بحضور سلطان الجابر وأحمد المزروعي
هيثم بن طارق مصافحاً فيصل البناي بحضور سلطان الجابر وأحمد المزروعي
هيثم بن طارق مصافحاً خلدون المبارك بحضور سلطان الجابر وفيصل البناي
هيثم بن طارق مصافحاً خلدون المبارك بحضور سلطان الجابر وفيصل البناي
محمد بن زايد وهيثم بن طارق خلال المباحثات الثنائية
محمد بن زايد وهيثم بن طارق خلال المباحثات الثنائية

رئيس الدولة وسلطان عمان: نتضامن مع قطر وندعمها في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها