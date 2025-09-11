هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد جائزة "أفضل ابتكار" لعام 2025

تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة "أفضل ابتكار" لعام 2025 والتي فازت بها الهيئة ضمن "جوائز أفضل الأعمال" في المملكة المتحدة. وقد حصد الجائزة فريق قطاع تخطيط الطاقة والمياه بالهيئة، تقديراً لجهودهم المتميزة في تطوير برنامج "شاهين" الرقمي، الذي يعمل على ضمان استدامة جودة الطاقة للشبكة بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لمشاريع شمس دبي ويعزز نسبة سعادة المتعاملين.

يجمع البرنامج بين الحلول البرمجية والأنظمة الذكية، ما أدى إلى ضمان تقديم طلبات المتعاملين من أول مرة بطريقة متوافقة مع المعايير المعتمدة في الهيئة لكفاءة جودة الخدمة، وذلك عبر التقييم المسبق للطلبات. وقد أسهم البرنامج في تحقيق وفورات مالية للمتعاملين تجاوزت 8.25 مليون درهم، وتم نشر ورقتين بحثيتين حول نتائجه في مؤتمرات مرموقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس مكانة البرنامج العلمية والبحثية الرائدة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن هذا الإنجاز يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز مسيرة الاستدامة.

وقال معالي الطاير: "فوزنا بجائزة أفضل ابتكار ضمن جوائز أفضل الأعمال في المملكة المتحدة شهادة عالمية جديدة على تميز مشاريع ومبادرات الهيئة، وتأكيد على نجاحنا في توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة. ويمثل برنامج 'شاهين' نموذجاً مبتكراً يُسهم في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الإنجاز ثمرة جهود فريق عمل مخلص ومبدع يدعم جهود الهيئة للمساهمة في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار."

وهنأ جو كالدر، رئيس لجنة تحكيم "جوائز أفضل الأعمال" هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ برنامج تقييم رقمي مبتكر نال إشادة واسعة، وأسهم في تحسين كفاءة تقييم أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة.

تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى مواصلة تطوير برنامج "شاهين" وتعزيز تطبيقاته، بما يتوافق مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، كما تعمل الهيئة على توطين المعرفة ونقل الخبرات لضمان استدامة الابتكار والتميز.

يشار إلى أن جوائز أفضل الأعمال تعد من أبرز جوائز قطاع الأعمال على مستوى العالم، وتحتفي بإنجازات الشركات المتميزة في مختلف القطاعات، وتكرِّم المؤسسات التي تُظهر التميز والإبداع والريادة وتحقق أداءً استثنائياً وموقعاً رائداً في مجالات عملها وفي الاستدامة.